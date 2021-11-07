Захарова обвинила Европу в срыве переговоров по Донбассу

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова подчеркнула, что Москва ни раз обращалась к Германии и Франции с предложением обсудить итоги «нормандских» встреч Фото:
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Франция и Германия не ответили на предложения России обсудить итоговый документ по Донбассу перед очередной встречей в «нормандском формате». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Здесь уже вопрос к Парижу и Берлину. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи (в нормандском формате — прим. URA.RU), нужно просчитать, какой будет итог. На этот вопрос нам никто не может ответить», — посетовала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России-1».

Представитель МИД РФ добавила, что Франция и Германия постоянно инициируют проведение переговоров и обвиняют Россию в том, что она постоянно к ним не готова. Однако предложение Москвы обсудить конкретный результат этих встреч остается без ответа.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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