Захарова обвинила Европу в срыве переговоров по Донбассу

Франция и Германия не ответили на предложения России обсудить итоговый документ по Донбассу перед очередной встречей в «нормандском формате». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Здесь уже вопрос к Парижу и Берлину. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи (в нормандском формате — прим. URA.RU), нужно просчитать, какой будет итог. На этот вопрос нам никто не может ответить», — посетовала Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на «России-1».
Представитель МИД РФ добавила, что Франция и Германия постоянно инициируют проведение переговоров и обвиняют Россию в том, что она постоянно к ним не готова. Однако предложение Москвы обсудить конкретный результат этих встреч остается без ответа.
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