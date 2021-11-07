Украина обвинила США в давлении из-за слухов про военных РФ

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Фотографии с передовой. Украина. ДНР, автомат
Наличие ВС РФ у границ Украины является слухами, заявили в Киеве Фото:
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Война на Украине

Возле границ Украины не фиксировалась активность вооруженных сил РФ. Данные слухи, тиражируемые Пентагоном, являются провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у военного ведомства имеется информация об активности российских вооруженных сил непосредственно у границ Украины. Кроме того, ряд американских СМИ писали о якобы наращивании военного контингента РФ вблизи Донбасса.

«Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — приводит слова Никифорова РИА «Новости».

Представитель украинского лидера подчеркнул, что подобные слухи являются элементом психологического давления со стороны США. Слухи также опровергает Генштаб страны, добавил он.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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