Украина обвинила США в давлении из-за слухов про военных РФ

Возле границ Украины не фиксировалась активность вооруженных сил РФ. Данные слухи, тиражируемые Пентагоном, являются провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у военного ведомства имеется информация об активности российских вооруженных сил непосредственно у границ Украины. Кроме того, ряд американских СМИ писали о якобы наращивании военного контингента РФ вблизи Донбасса.
«Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она. Но у офиса президента на данный момент нет никакой подтверждающей информации», — приводит слова Никифорова РИА «Новости».
Представитель украинского лидера подчеркнул, что подобные слухи являются элементом психологического давления со стороны США. Слухи также опровергает Генштаб страны, добавил он.
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