Главврачу больницы в Кургане, продававшей QR-коды, предрекли уход

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В больнице продавали поддельные QR-коды о вакцинации Фото:

Главного врача больницы №2 Кургана Юрия Александрова могут отправить в отставку. Он якобы мог знать о том, что его подчиненные продают QR-коды от вакцинации от коронавируса.

«Главврачу курганской поликлиники №2 Юрию Александрову может грозить отставка. Инсайдеры в медицинских кругах шепчутся, что Александров знал о преступной схеме своих подчиненных. На неделе руководство региона, возможно, примет кадровое решение в отношении Александрова», — передает telegram-канал «Тимофей Невежин».

Источники URA.RU считают, что у департамента здравоохранения пока нет законных оснований снять Александрова с должности, для чего создается информационная волна недовольства. У силовиков к нему вопросов нет, отмечают источники.

В больницу №2 пришли силовики и начали выемку документов. По информации источников, проверяли факт продажи QR-кодов в поликлинике. Инсайдеры сообщали, что QR-код в Кургане можно было купить за 1500-3000 рублей. Сотрудницу больницы и двух посредников задержали. Люди записывались на вакцинацию «Спутник Лайтом», чтобы купить QR-коды. Неиспользованную вакцину уничтожали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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