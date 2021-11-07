Коммунисты планируют в ближайшие дни подать документы своего кандидата в гордуму Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске

Нижневартовский коммунист Дмитрий Смоков, который баллотировался, но не смог пройти в гордуму, а затем был осужден по статье за пропаганду нацисткой символики, планирует стать новым мэром города. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в партии.

«Решение было принято накануне, на торжественном собрании коммунистов, посвященном годовщине Великой Октябрьской революции. Решение о выдвижении Смокова для участия в конкурсе на должность главы города было принято единогласно», — добавил инсайдер.

Выборы мэра Нижневартовска пройдут в начале декабря, а сейчас думская комиссия принимает документы от кандидатов. Этот этап продлится до 23 ноября. Дозвониться до Смокова на момент публикации новости не удалось, а лидер нижневартовских коммунистов Дмитрий Хрипунов лишь заявил, что официальное решение партии по этому вопросу будет опубликовано позже. «Мы не видим препятствий, чтобы Смоков был мэром города. Решение суда, вынесенное в отношении Смокова, не вступило в законную силу, мы будем его опротестовывать», — заявил Хрипунов в ответ на вопрос о том, как осужденный по статье за пропаганду нацистской символики (ст. 20.3 КоАП) коммунист может всерьез рассчитывать на победу в мэрской гонке.

Ранее URA.RU сообщало, что Смоков оштрафован за видео, опубликованное им в социальной сети «ВКонтакте» восемь лет назад. В спорном отрывке из фильма «Сид и Нэнси» главный герой дает интервью в футболке с принтом свастики.