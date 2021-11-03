Коммуниста из ХМАО оштрафовали за видео восьмилетней давности

Адвокат заявляет о намерении обжаловать приговор Фото: Екатерина Сычкова

Экс-кандидата в депутаты думы Нижневартовска от КПРФ Дмитрия Смокова городской суд оштрафовал за видео, опубликованное восемь лет назад. Спорная видеозапись является отрывком из фильма, в котором демонстрируется нацистская символика. Об этом URA.RU сообщил сам Смоков.

«Нижневартовский городской суд сегодня признал меня виновным в демонстрировании нацистской символики. Судья не учел тот факт, что я всего лишь добавил в свои видео во „ВКонтакте“ фрагмент из фильма „Сид и Ненси“, где главный герой в майке со свастикой. Этот фильм не один раз транслировался на федеральных каналах и сцены, где герой в этой футболке не вырезаны, кинокартина не запрещена для просмотра. Я думаю, что просто нашли основание для возможного недопущения меня к следующим выборам», — рассказал Смоков.

По решению суда коммунист должен будет заплатить штраф в размере тысячи рублей, такую санкцию предполагает статья 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Адвокат Смокова Татьяна Эрлих сообщила, что сторона защиты намерена обжаловать решение. «Мы считаем, что приговор незаконен, потому что наличие этого знака в видео на странице Дмитрия не является пропагандой и демонстрацией нацизма, ведь там не указано никаких текстовых и визуальных дополнений, доказывающих намеренную демонстрацию или пропаганду. Кроме того, срок давности по этому правонарушению закончился через три месяца после публикации этого видео», — объяснила адвокат.

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