Полковник в отставке рассказал о военном сюрпризе от РФ для США

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Парад Победы и акция
Беспилотник может быть принят на вооружение ВС России Фото:

Российская беспилотная ракета-трансформер может стать «неприятным сюрпризом» для Соединенных Штатов Америки. Однако это произойдет лишь в том случае, если новинку примут на вооружение. Такой информацией поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«[Ракета] будет лететь на предельно малых высотах, двигаясь по заранее проложенному маршруту и сканировать пространство под и перед собой. Когда объект будет обнаружен, снаряд сбросит крылья и устремится в его сторону. Боеприпас станет „неприятным сюрпризом“ для всех противников России, в том числе США, если будет принят на вооружение», — передают слова эксперта argumenti.ru.

Ранее стало известно, что ученые из РФ разработали новый интеллектуальный беспилотник с повышенной маневренностью. Боеприпас запатентовал Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина. По мнению Литовкина, новое изобретение — не что иное, как беспилотная ракета-трансформер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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