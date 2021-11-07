Полковник в отставке рассказал о военном сюрпризе от РФ для США

Российская беспилотная ракета-трансформер может стать «неприятным сюрпризом» для Соединенных Штатов Америки. Однако это произойдет лишь в том случае, если новинку примут на вооружение. Такой информацией поделился военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
«[Ракета] будет лететь на предельно малых высотах, двигаясь по заранее проложенному маршруту и сканировать пространство под и перед собой. Когда объект будет обнаружен, снаряд сбросит крылья и устремится в его сторону. Боеприпас станет „неприятным сюрпризом“ для всех противников России, в том числе США, если будет принят на вооружение», — передают слова эксперта argumenti.ru.
Ранее стало известно, что ученые из РФ разработали новый интеллектуальный беспилотник с повышенной маневренностью. Боеприпас запатентовал Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е. И. Забабахина. По мнению Литовкина, новое изобретение — не что иное, как беспилотная ракета-трансформер.
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