В России снизятся цены на говядину и свинину

В России хотят договориться о беспошлинном ввозе говядины и свинины, что может привести к снижению цен на мясо в следующем году. Изменения в условиях ввоза мясной продукции обсуждают Минэкономразвития и Минсельхоз.
«Один из обсуждаемых вариантов — освобождение от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200000 тонн в 2022 году. На замороженную свинину, в свою очередь, планируется установить квоту не более 100 000 т с 1 января по 31 июня 2022 г. Предполагается, что у импортеров будет условие в виде целевого ввоза: мясо должно быть переработано на территории России», — сообщает источник «Ведомостей».
Представитель Минэкономразвития сообщил, что любые меры будут приняты с учетом нынешней ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией. Данное предложение будет рассмотрено на заседании правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию. По словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, цены на свинину уже сейчас заметно снизились: за последние 3 недели стоимость продукции упала на 15-20% в связи с сезонным снижением спроса. По прогнозу Ковалева, в 2022 году ожидается рекордный прирост производства свинины на 350 000—400 000 тонн в убойном весе.
Минпромторг РФ дал рекомендацию торговым сетям перейти на прямые договоры с поставщиками социально значимых продуктов. Это позволит значительно снизить конечную цену.
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