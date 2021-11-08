Греф раскрыл, как заставить россиян самим копить на пенсию

Сбербанк поддерживает идею перевода пенсионных накоплений россиян в НПО, заявил Герман Греф Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Подтолкнуть россиян к формированию пенсионных сбережений помогут налоговые стимулы, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, в стране требуется провести реформу пенсионного законодательства, чтобы негосударственные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные программы.

«Стимулирование пенсионных сбережений россиян требует существенных налоговых стимулов, а для отдельных категорий граждан — софинансирования со стороны государства. Также необходима реформа пенсионного законодательства, чтобы негосударственные пенсионные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные пенсионные и инвестиционные программы с интересными стратегиями и дополнительными сервисами», — цитирует Германа Грефа РИА «Новости».

По словам главы Сбербанка, под заморозку пенсионных накоплений попали порядка 6 триллионов рублей. Он уточнил, что эти деньги не дадут должного эффекта в повышении коэффициента замещения пенсией утраченного заработка.

Греф заявил, что Сбербанк продолжает поддерживать идею перевода пенсионных накоплений россиян в стандартную программу негосударственного обеспечения на добровольной основе. При этом граждан также будет частично поддерживать государство. Греф напомнил, что такая модель используется многими странами с развитыми пенсионными системами.

Ранее стало известно, что Минфин РФ поддержал идею перехода «замороженной» накопительной части пенсии в систему негосударственных пенсионных фондов. При этом в ведомстве отказались от учета пенсий по договорам, заключенным в пользу членов семьи, при определении налоговой базы, передает «Национальная служба новостей».