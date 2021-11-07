Мэр Челябинска требует от подчиненных вакцинироваться от COVID

Непривитые не будут допускаться до работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала от сотрудников мэрии и муниципальных учреждении стопроцентной вакцинации. Об этом мэр заявила 8 ноября на аппаратном совещании.

«Мы с главами районов Челябинска должны знать, сколько сотрудников администрации и муниципальных предприятий вакцинировано. Это качается всех, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания», — заявила Котова.

Ранее от сотрудников мэрии Челябинска требовали до 22 октября представить сертификаты о вакцинации от COVID-19. Теперь Котова дала подчиненным последний шанс сделать прививку первым компонентом «Спутника V» до 18 ноября или предоставить медицинский отвод. Непривитые сотрудники администрации не будут допускаться до работы.