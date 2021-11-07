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Мэр Челябинска требует от подчиненных вакцинироваться от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Натальей Котовой. Челябинск, портрет, котова наталья
Непривитые не будут допускаться до работы Фото:
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Коронавирус COVID-19

Глава Челябинска Наталья Котова потребовала от сотрудников мэрии и муниципальных учреждении стопроцентной вакцинации. Об этом мэр заявила 8 ноября на аппаратном совещании.

«Мы с главами районов Челябинска должны знать, сколько сотрудников администрации и муниципальных предприятий вакцинировано. Это качается всех, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания», — заявила Котова.

Ранее от сотрудников мэрии Челябинска требовали до 22 октября представить сертификаты о вакцинации от COVID-19. Теперь Котова дала подчиненным последний шанс сделать прививку первым компонентом «Спутника V» до 18 ноября или предоставить медицинский отвод. Непривитые сотрудники администрации не будут допускаться до работы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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