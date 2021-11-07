Пермяки возмущены аннулированием их QR-кодов

У QR-кодов сократили сроки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Срок действия QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, сократился с года до шести месяцев. Пермяки, поставившие прививку более полугода назад, сегодня столкнулись с тем, что их код не действует.

«Без объявления войны нанесли удар по тем, кто делал прививки больше 6 месяцев назад. То есть, вакцинировался совершенно осознанно, без давления и принудиловки. По самой, стало быть, лояльной по отношению к вакцинации группе», — пишет в Facebook политконсультант Андрей Денисенко.

«Что за бред. Я только оклемалась от вакцины и планировала в декабре пфайзер. Т.е. вместо лета, я уже с зимы бесправна буду в нашей стране?» — возмущается в комментариях Оксана Гусева. Пользователи соцсетей отмечают, что с 8 ноября многие не смогли попасть на работу, так как старый QR-код больше не действует.

Ранее в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю сообщали, что срок действия QR-кодов могут сократить. Это произойдет в случае неблагоприятного развития ситуации с заболеваемостью коронавирусом, отмечали в ведомстве. Официального уведомления о дате обновления кодов не было. С проблемой столкнулись жители не только Перми, но и других регионов России.