У курганского браконьера забрали машину и оружие

Жителя города Щучье задержали за незаконную охоту в государственном заказнике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителя города Щучье Курганской области задержали по подозрению в незаконной охоте на территории Альменевского государственного заказника. Полиция изъяла у мужчины автомобиль, оружие и мясо косули, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя обнаружили егеря в лесном массиве на территории заказника. Мужчина разделывал тушу косули. Заметив егерей, он попытался скрыться от них на своей машине, бросив мясо. Работники охотхозяйства вызвали полицию.

«Прибывшие по вызову полицейские установили, что 46-летний неработающий житель города Щучье произвел незаконный отстрел одной особи сибирской косули, причинив департаменту природных ресурсов материальный ущерб в размере 40 тысяч рублей. У злоумышленника изъяты автомобиль ВАЗ, охотничье ружье, патроны, бинокль и нож, а также мясо убитого животного», — говорится в сообщении УМВД.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Она предусматривает до двух лет лишения свободы. Подозреваемый задержан.

В октябре URA.RU сообщало, что в Шадринском районе Курганской области сотрудники ОМОН задержали пятерых подозреваемых в незаконной охоте на косуль. В конце марта в Шумихинском районе дорожные рабочие нашли под мостом семь мешков с останками диких животных. Позже полицейские задержали двоих подозреваемых — жителя города Щучье и его сообщника из Екатеринбурга. По данным силовиков, они отстрелили 33 косули, не имея на это разрешений.