Курганские полицейские задержали жителя города Щучье (Курганская область) и его сообщника из Екатеринбурга. Они подозреваются в незаконной охоте на территории Шумихинского района, где в реку они скинули останки животных.
Семь мешков с останками диких животных в конце марта нашли дорожные рабочие под мостом реки Каменка. «В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники межмуниципального отдела МВД России „Шумихинский“ задержали 39-летнего жителя города Щучье Курганской области, подозреваемого в незаконной охоте на территории Шумихинского района, и его сообщника — 46-летнего жителя Екатеринбурга», — говорится в релизе.
Подозреваемые в браконьерстве отстрелили 33 косули. Разрешений на отстрел у злоумышленников не было. Возбуждено уголовное дело по статье — «Незаконная охота». Максимальное наказание — до 5 лет лишения свободы.
URA.RU писало, что в Курганской области на незаконной охоте браконьеры в 2020 году отстреляли почти 400 животных и птиц. Ущерб охотничьим ресурсам в 2020 году составил более 12 млн рублей. У нарушителей изъяты 108 единиц огнестрельного оружия, 409 единиц иных орудий охоты, в том числе 25 автомобилей. В отделы полиции департамент передал 191 заявление о возбуждении уголовных дел по статье «Незаконная охота». 27 браконьерам суд запретил охотиться на срок до 3-х лет. Нарушители оштрафованы на сумму около 500 тысяч рублей.
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