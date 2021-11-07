Силовики устроили погоню за жителем столицы ХМАО из-за маски

Житель Ханты-Мансийска пытался сбежать от полиции, чтобы не платить штраф за нарушение масочного режима (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полицейские в Ханты-Мансийске устроили погоню за посетителем торгового центра. Мужчина, который был без маски, пытался скрыться, чтобы избежать штрафа. Об этом он сам рассказал в соцсетях.

«В магазине был в маске, после покупки у выхода снял, но не вышел, стоял и заказывал такси, так как на улице это делать неудобно. И тут заходят два молодых полицейских, начали просить паспорт, чтобы выписать протокол за нарушение масочного режима. Прививки я все проставил, маску выкинул у выхода. Говорю им, что паспорт дома, говорят, пройдемте. Выйдя на улицу, я от них рванул изо всех сил вместе с термопотом, который покупал», — пишет анонимный автор в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «Вконтакте».

По словам мужчины, скрыться от силовиков ему не удалось. Полицейские задержали беглеца и выписали административный протокол за нарушение масочного режима. В УМВД по ХМАО корреспонденту агентства рассказали, что в период с 4 по 7 ноября, в районе, о котором говорил автор поста, сотрудники полиции не составили ни одного протокола об административном правонарушении. «В этот период нарушения были выявлены, однако все они далеки от адреса, который указывает автор», — сказали в пресс-службе УМВД. И добавили, что санкция за нарушение масочного режима предусматривает штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО усиливают контроль над соблюдением коронавирусных ограничений. Рейды проходят в торговых центрах и на объектах торговли.