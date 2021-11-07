07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021
04 ноября 2021
03 ноября 2021

В ЯНАО закрылась главная переправа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Переправа Салехард - Лабытнанги. Распутица, переправа, воздушная подушка
Ямальцев пока не перевозят на воздушных подушках Фото:

Между Салехардом и Лабытнанги приостановили движение судов на воздушных подушках. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Суда на воздушных подушках сегодня не перевозят пассажиров», — сообщила пресс-служба ведомства в сообществе «Дороги и транспорт Ямала» во «ВКонтакте». В департаменте жителей предупредили, что если суда не возобновят работу, то перевозка пассажиров будет выполняться вертолетами.

Ранее URA.RU сообщало, что власти закрыли паромные перевозки на главной переправе Ямала. Паромное сообщение прекратили раньше обычного — в конце октября, а не в ноябре.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...