В ЯНАО закрылась главная переправа

Ямальцев пока не перевозят на воздушных подушках Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Между Салехардом и Лабытнанги приостановили движение судов на воздушных подушках. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«Суда на воздушных подушках сегодня не перевозят пассажиров», — сообщила пресс-служба ведомства в сообществе «Дороги и транспорт Ямала» во «ВКонтакте». В департаменте жителей предупредили, что если суда не возобновят работу, то перевозка пассажиров будет выполняться вертолетами.

Ранее URA.RU сообщало, что власти закрыли паромные перевозки на главной переправе Ямала. Паромное сообщение прекратили раньше обычного — в конце октября, а не в ноябре.