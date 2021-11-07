Судья уменьшил размер требуемой компенсации на 10% (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Моральная компенсация для жительницы Тюмени за смерть ее матери, которую сбили на трассе, составила 900 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. Истица хотела получить миллион.

«Ленинский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску жительницы Тюмени о взыскании компенсации морального вреда в связи с гибелью ее матери. Требования удовлетворены частично. Виновного в смерти женщины обязали выплатить 900 тысяч рублей», — рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Трагедия произошла в канун 2020 года, 29 декабря, около восьми утра. На трассе Тюмень — Нижняя Тавда водитель сбил женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому переходу.

Дочь погибшей хотела получить компенсацию в миллион рублей. Однако суд посчитал, что ей положено на 100 тысяч меньше.

Ранее другая жительница Тюмени требовала миллион рублей с нескольких больниц за смерть своего ребенка. Ей присудили 500 тысяч рублей. Еще одна тюменка стребовала с медцентра более 200 тысяч рублей за неудачную пластику груди, а родители ребенка, которому воспитательница детского сада выбила зуб, — 100 тысяч.