Собеседник агентства уверен, что из-за такой системы премирований МФЦ покинут сотни сотрудников Фото: Анна Майорова

Сотрудники МФЦ в Сургуте считают, что их лишили премий за жалобу губернатору ХМАО Наталье Комаровой на то, как в организации устроена система премирований и на работу в выходные дни. Об этом URA.RU сообщили сами работники многофункционального центра на условиях анонимности.

«Единственную выплату в этом году нам дали ко Дню России — 7000 рублей, избранные получили по два-три оклада, несмотря на больничные и отпуска. А тем, кто за них работал, таких премий не дали. После жалобы одного из сотрудников на избирательное премирование нам и вовсе заявили, мол, жалуетесь — сидите без премий. Такая картина в каждом офисе МФЦ по ХМАО», — рассказал инсайдер URA.RU в сургутском МФЦ.

Собеседник агентства уверен, что порядка 90% сотрудников ждут распределения годовых премий, чтобы принять решение об увольнении. Дозвониться до руководителя АУ «Многофункциональный центр Югры» Владимира Михайлова не удалось. В приемной офиса не ответили на звонок URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало, что работники МФЦ пожаловались губернатору ХМАО на выплату премий. По словам работников, премии получили лишь ряд сотрудников МФЦ, в то время как в прошлом году они выдавались всему трудовому коллективу.