Правительство Курганской области выиграло суд у казначейства из-за скандальных премий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Годовая премия за двухдневную работу чиновнице из Кургана признана законной. Такое решение вынес Арбитражный суд Курганской области в споре правительства региона с управлением Федерального казначейства (УФК). Ранее УФК выдало чиновникам предписание вернуть годовые премии, выданные им, но областное правительство с ним не согласилось.

«Вменяемое правительству бюджетное правонарушение в виде нецелевого использования средств иных межбюджетных трансфертов в размере 244 373,10 рубля УФК по Курганской области не доказано в установленном законом порядке и опровергается материалами дела… Обязать управление устранить допущенные нарушения прав и законных интересов правительства Курганской области», — говорится в решении суда.

Арбитражный суд установил, что федеральные правила не определяют порядок расходования предоставленных субъекту трансфертов. Субъект сам принял порядок расходования денежных средств и утвердил порядок поощрения управленческих команд. Согласно этим документам, нарушения суд не выявил.

В областное УФК направлен запрос по поводу дальнейших действий ведомства. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что чиновница правительства Курганской области проработала два дня, после чего получила годовую премию за достижение показателей работы управленческой команды в 2019 году. Аналогичная ситуация сложилась и с другими тремя сотрудниками. Они были устроены в ноябре—декабре, а премию за 2019 год получили в полном объеме. При этом в постановлении правительства Курганской области сказано, что размер поощрения рассчитывается исходя из объема проделанной работы. Арбитражный суд продолжает рассматривать еще одно дело о премиях. Там фигурирует вознаграждение сотрудникам депздрава.