Дмитрий Песков напомнил, что изменения сроков действия QR-кодов связан с технической ошибкой Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кремле не обсуждали сокращения сроков действия сертификата вакцинации от коронавируса. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы ничего на этот счет не слышали. Знаем, что проблема [с аннулированием QR-кодов] связана с техническими работами. Иногда сбои происходят, ничего страшного в этом нет. Изменение срока действия кодов не обсуждалось и не обсуждается», — сообщил Дмитрий Песков журналистам в ходе конференц-колла.

Сбой в работе портала госуслуг произошел утром 8 ноября. Россияне обнаружили, что срок действия их сертификатов о вакцинации от COVID-19 сократился с года до шести месяцев. У тех, кто привился полгода назад и более, QR-коды оказались аннулированы.

В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом заявили, что проблема возникла из-за ошибки в работе «Госуслуг». После информацию подтвердили Минздрав РФ и Минцифры РФ. Ведомства сообщили, что сбой произошел во время проведения технических работ. Срок действия QR-кодов восстановили в течение часа. Минздав РФ и Минцифры РФ заявили, что сертификаты о вакцинации будут активны в течение года с момента введения второй дозы вакцины от COVID-19.