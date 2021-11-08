«Госуслуги» массово аннулировали QR-коды россиян

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QR-код с истекшим сроком годности. Екатеринбург, госуслуги, qr-код, covid19, проверка qr-кода, проверка куаркода, куаркод, получение qr-кода
Обновление на портале госуслуг произошло одновременно с вступлением в силу новой формы сертификата о COVID-вакцинации Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

На сайте «Госуслуги» сократился срок действия QR-кода о вакцинации от коронавируса. Изменения заметили несколько корреспондентов URA.RU.

«Вторая доза вакцины „Спутник V“ была введена 23 апреля 2021 года. Еще вчера, 7 ноября, QR-код был действителен — спокойно пропустили в кинотеатр. Сегодня сертификат оказался просрочен. На „Госуслугах“ указано, что он сформирован 8 ноября 2021 года, а действителен до 23 октября 2021 года», — рассказал корреспондент URA.RU.

Аналогичную ситуацию заметили другие читатели URA.RU. Выяснилось, что изменения произошли одновременно с вступлением в силу приказа Минздрава РФ, который устанавливает новую форму сертификата о вакцинации от COVID-19. Документ стал доступен на русском и английском языках.

«С утра зашла на госуслуги — а сертификат недействителен. Еще вчера все было в порядке. А мне ребенка нужно в бассейн везти», — рассказала URA.RU жительница Екатеринбурга.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что почти во всех регионах России вели covid-free-зоны, допуск в которые осуществляется только по QR-кодам. Граждане, у которых нет сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста, не могут попасть в госучреждения, кафе и рестораны и культурные учреждения, передает RT.

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