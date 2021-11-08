Минздрав и Минцифры: QR-коды россиян будут действовать год

Срок действия сертификатов о вакцинации не изменится Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сертификаты о вакцинации от коронавируса по-прежнему будут действительны на протяжении года. Такое заявление сделал Минздрав РФ совместно с Минцифры РФ. Срок действия сертификатов восстановится с шести месяцев до года.

«QR-коды, которые получают россияне на портале госуслуг после вакцинирования от COVID, действительны в течение всего срока. Сейчас портал работает в штатном режиме, QR-коды восстанавливаются», — передает Минцифры РФ в официальном telegram-канале.

Ранее федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что аннулирование сертификатов о вакцинации произошло из-за сбоя на сайте госуслуг. Изменения в систему пообещали внести в течение часа. Минздрав РФ и Минцифры РФ подтвердили факт ошибки. По данным ведомств, она возникла во время проведения технических работ на портале госуслуг.

Проблемы с сертификатами вакцинации начались утром 8 ноября. Россияне обнаружили, что срок действия QR-кодов сократился с года до шести месяцев. Сложнее всего пришлось тем, кто привился более полугода назад — их сертификаты оказались аннулированы. Ошибка возникла после того, как вступил в силу приказ Минздрава РФ. Он утверждал новую форму COVID-сертификата.