«Новую Семью» в Перми оштрафовали за обман покупателей

Штраф составил 21 тыс. рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Арбитражный суд отказал в иске ООО «Новой Семьи» о признании незаконности штрафа Роспотребнадзора. Ранее суд постановил «Новой Семье» штраф в виде 21 000 рублей за обман потребителя. Об этом сообщается на сайте арбитражного суда по Пермскому краю.

В резолютивной части решения суда сообщается, что требование компании признать штраф незаконным оставлено без удовлетворения. Ранее Роспотребнадзор по Пермскому краю оштрафовал «Новую семью» на 21 тыс. рублей по ч.1 ст 14.7 КоАП (Обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей). Как именно компания обманула потребителей, не сообщается.

URA.RU также рассказывало, как крупный курганский владелец брендовой одежды был оштрафован за обман покупателей. Сотрудники одного из магазинов владельца продали покупателю платье на 700 рублей дороже, чем на ценнике. За это владельца оштрафовали на 20 тыс. рублей.