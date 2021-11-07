Челябинский пенсионер избил ребенка из-за шума под окнами

Мать пострадавшего ребенка отвезла сына в травмпункт (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске пожилой мужчина набросился с кулаками на несовершеннолетнего ребенка из-за детских шалостей. Свидетельницей происшествия стала мать четвероклассника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского ГУ МВД, личность мужчины установлена.

«В отдел полиции по Курчатовскому району поступило заявление от матери несовершеннолетнего ребенка на соседа, который набросился на школьника. Личность мужчины установлена. Мужчина уже опрошен, проводится проверка. Момент избиения ребенка мать увидела из окна и заступилась за сына», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, компания детей играла под окнами пенсионера и кто-то из детей бил палками по его подоконнику. Разъяренный мужчина выбежал из дома и набросился на ребенка прямо у подъезда. Он повалил мальчика на землю и начал его трясти и наносить удары по телу.

Мать отвезла ребенка в травмпункт, там были сняты побои. Женщина утверждает, что ее сын не стучал по окнам соседа, а всего лишь находился рядом. За нанесение побоев, не повлекших причинение вреда здоровью, на пожилого мужчину составили протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). Пенсионеру теперь грозит штраф от 5 до 30 тысяч рублей.