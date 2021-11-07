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03 ноября 2021

В Пермском крае из-за циклона ударят морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В четверг днем температура опустится до -7 градусов, а ночью до -14 Фото:

На неделе в Пермском крае ожидаются морозы до -14 градусов и дожди. О прогнозе сообщается на сайте проекта «Метеоролог и я».

«В начале недели западный циклон принесет теплую и влажную погоду, но уже к среде в его тылу резко похолодает», — сообщается на сайте. Количество осадков на неделе превысит норму в 2 раза.

В первые дни ожидается теплая погода: в понедельник и вторник днем температура будет колебаться от 0 до +5 градусов с осадками в виде мокрого снега. В среду днем похолодает и температура составит от -1 до -6 градусов (ночью до -10 -15) с порывами ветра до 12 м/с. В четверг днем температура опустится до -2 и -7 (ночью до -14, по востоку до -19) с порывами ветра до 15 м/с. К концу рабочей недели ожидается небольшое потепление до -4 — +1 градуса и осадки в виде мокрого снега.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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