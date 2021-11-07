Памфилова устроила проверку будущему главе челябинского избиркома

Евгений Голицын готовится занять новый пост Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский вице-губернатор Евгений Голицын и юрист Артем Миронов 8 ноября приняли участие в собеседовании по ВКС с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой. Об этом URA.RU сообщили источники в ЦИК. Голицын в конце ноября должен возглавить избирательную комиссию Челябинской области, а Миронов станет его заместителем.

«В ЦИК РФ проходила серия собеседований с теми, кто станет руководителями комиссий. От Челябинской области на вопросы отвечали Голицын и Миронов. 10 ноября на заседании ЦИК утвердят решения и направят в Челябинск кандидатуры Голицына и Миронова для вхождения в новый состав облизбиркома», сообщил URA.RU источник.

Голицын и Миронов на звонок URA.RU не ответили. Полномочия действующего состава облизбиркома истекают в начале декабря. С 18 октября по 16 ноября принимаются предложения от партий и общественных организации по новому составу комиссии. Половина комиссий будет формироваться по квоте губернатора Алексея Тексклера, именно по этой квоте проходит кандидатура Голицына. Оставшуюся часть сформирует по квоте заксобрания региона.

«Новый состав комиссии будет сформирован на сессии ЗСО 25 ноября. Тогда же состоится первое заседание комиссии, изберут председателя и заместителя», — сообщил URA.RU спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Гордума Челябинска рекомендовала в состав комиссии вице-мэра Надежду Рыльскую. Региональное отделение «Единой России» выдвинула начальника управления по внутренней политике правительства области Виталия Шикова. Действующий председатель комиссии Сергей Обертас и его заместитель Елена Шубина в новый состав комиссии не войдут.