Беременных челябинских женщин прививают от COVID в консультации

Вакцинировать беременных можно с 22 недели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Беременные жительницы Челябинской области могут вакцинировать от коронавируса в женской консультации. Об этом на брифинге 8 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«„Спутник V“ разрешен для беременных с 22 недели. Всем нашим пациенткам предложена вакцинация. Можно пройти вакцинацию для будущих мам и для кормящих, после родов», — заявил Семенов.

Ранее в минздраве РФ заявили, что оптимальным для вакцинации от коронавируса является срок беременности после 22 недель. Министерство также исключило кормящих матерей из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V».

По данным медиков число недоношенных младенцев, рожденных от матерей заболевших коронавирусом, выросло в Челябинской области. Это касается тех женщин, кто не был вакцинирован.