07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021

Беременных челябинских женщин прививают от COVID в консультации

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинировать беременных можно с 22 недели Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Беременные жительницы Челябинской области могут вакцинировать от коронавируса в женской консультации. Об этом на брифинге 8 ноября сообщил министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

«„Спутник V“ разрешен для беременных с 22 недели. Всем нашим пациенткам предложена вакцинация. Можно пройти вакцинацию для будущих мам и для кормящих, после родов», — заявил Семенов.

Ранее в минздраве РФ заявили, что оптимальным для вакцинации от коронавируса является срок беременности после 22 недель. Министерство также исключило кормящих матерей из перечня противопоказаний для вакцинации «Спутником V».

По данным медиков число недоношенных младенцев, рожденных от матерей заболевших коронавирусом, выросло в Челябинской области. Это касается тех женщин, кто не был вакцинирован.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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