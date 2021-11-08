Власти РФ хотят приравнять нападения на школы к терактам

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Сарс стрельба в школе. Пермь, полиция, школа, Сарс, стрельба в школе, виды поселка
Минпросвещения хочет приравнять нападения на школы к террористическим действиям Фото:

В России хотят приравнять нападения на школы к террористическим актам. Такое заявление сделала директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей минпросвещения Лариса Фальковская.

«Я бы хотела попросить Совет Федерации рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям. Это повысит ответственность всех субъектов системы», — передает информацию, озвученную на круглом столе «Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики» в Совфеде, ТАСС.

В мае этого года студент Ильназ Галявиев пришел с ружьем в казанскую школу №175. Во время инцидента погибли девять человек, передает телеканал 360. В сентябре студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном университете, в результате которой погибли шесть человек, уточняет деловое издание «Взгляд». В октябре в поселке Сарс стрельбу устроил шестиклассник — тогда обошлось без тяжелых ранений, пишет MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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