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03 ноября 2021

Чиновникам ЯНАО облегчат получение жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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Балочные поселки Взлетный и Черный Мыс. Сургут, очки, план квартиры
Документы для предоставления жилья чиновникам будет самостоятельно запрашивать уполномоченный орган Фото:

Власти ЯНАО облегчат государственным служащим получение жилья на территории региона. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, чиновникам не нужно будет самим предоставлять документы в уполномоченный орган.

«Для достижения вышеуказанных целей проектом предлагается расширить категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений в общежитиях, уменьшить перечень документов, предоставляемых заявителем на получение жилого помещения. Уполномоченный орган будет самостоятельно запрашивать документы в рамках межведомственного взаимодействия», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Получить жилье в ЯНАО могут работники органов исполнительной и судебной власти, а также госслужащие с сотрудниками федеральных и унитарных предприятий, работающих на территории региона. Чиновнику для выдачи жилого помещения необходимо отсутствие родственника в городе, где он работает, договоров соцнайма и аренды помещения, а также не обладать собственной квартирой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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