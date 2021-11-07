Чиновникам ЯНАО облегчат получение жилья

Документы для предоставления жилья чиновникам будет самостоятельно запрашивать уполномоченный орган Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти ЯНАО облегчат государственным служащим получение жилья на территории региона. Как сообщается в опубликованном документе на сайте правительства, чиновникам не нужно будет самим предоставлять документы в уполномоченный орган.

«Для достижения вышеуказанных целей проектом предлагается расширить категории граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений в общежитиях, уменьшить перечень документов, предоставляемых заявителем на получение жилого помещения. Уполномоченный орган будет самостоятельно запрашивать документы в рамках межведомственного взаимодействия», — говорится в комментарии к опубликованному документу.

Получить жилье в ЯНАО могут работники органов исполнительной и судебной власти, а также госслужащие с сотрудниками федеральных и унитарных предприятий, работающих на территории региона. Чиновнику для выдачи жилого помещения необходимо отсутствие родственника в городе, где он работает, договоров соцнайма и аренды помещения, а также не обладать собственной квартирой.