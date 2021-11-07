На Челябинскую область надвигаются морозы

Синоптики предупреждают автовладельцев о гололеде на дорогах (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр.

«В четверг, 11 ноября, в регионе ожидается -5,-10 градусов ночью, при прояснении до -15. За два дня до этого в области пройдет мокрый снег», — говорится в прогнозе синоптиков.

Со вторника, 9 ноября, в регионе возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега и гололеда на проводах. На дорогах ожидается гололедица, в горах сильная.