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На Челябинскую область надвигаются морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
Синоптики предупреждают автовладельцев о гололеде на дорогах (фото из архива) Фото:

В Челябинской области ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает Челябинский гидрометцентр.

«В четверг, 11 ноября, в регионе ожидается -5,-10 градусов ночью, при прояснении до -15. За два дня до этого в области пройдет мокрый снег», — говорится в прогнозе синоптиков.

Со вторника, 9 ноября, в регионе возможны небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега и гололеда на проводах. На дорогах ожидается гололедица, в горах сильная.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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