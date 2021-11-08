Польша отбила крупнейшую попытку силового вторжения. Видео

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Несанкционированная акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. Екатеринбург, шествие, несанкционированное шествие, несанкционированный митинг
Толпа пыталась пройти границу с Польшей (архивное фото) Фото:

Польские пограничники справились с незаконным проникновением на границу республики мигрантов со стороны Белоруссии. Об этом сообщает министерство внутренних дел и администрации Республики Польша.

«Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем», — говорится на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

На кадрах видно, как группа мигрантов пытается прорваться через границу. Им противостоят польские силовики, в ситуацию также вмешались польские военнослужащие. Штурмующие бросали через ограждения бревна, несколько камней прилетели в пограничников, на что против мигрантов был применен слезоточивый газ. Пройти на территорию Польши беженцам пока не удалось, пишет сайт MK.RU.

Ранее министр внутренних дел страны Мариуш Камински объявил о готовности польских служб на польско-белорусской границе. По данным Пограничной стражи Польши, к границе направлялась колонна из нескольких тысяч мигрантов, отмечает Pravda.Ru.

На границе с Белоруссией уже работают более 12 тысяч солдат, уточняет «Федеральное агентство новостей». Войска приведены в повышенную боевую готовность, отмечает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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