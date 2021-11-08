Польские пограничники справились с незаконным проникновением на границу республики мигрантов со стороны Белоруссии. Об этом сообщает министерство внутренних дел и администрации Республики Польша.
«Польские службы предотвратили попытку мигрантов прорваться на польскую сторону к югу от пограничного перехода в Кузнице. Ситуация была под контролем», — говорится на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.
На кадрах видно, как группа мигрантов пытается прорваться через границу. Им противостоят польские силовики, в ситуацию также вмешались польские военнослужащие. Штурмующие бросали через ограждения бревна, несколько камней прилетели в пограничников, на что против мигрантов был применен слезоточивый газ. Пройти на территорию Польши беженцам пока не удалось, пишет сайт
Ранее министр внутренних дел страны Мариуш Камински объявил о готовности польских служб на польско-белорусской границе. По данным Пограничной стражи Польши, к границе
На границе с Белоруссией уже работают более 12 тысяч солдат, уточняет «Федеральное агентство новостей». Войска приведены в повышенную боевую готовность, отмечает RT.
???? PILNE | Polskie s?u?by udaremni?y pr?b? si?owego przedarcia si? na polsk? stron? przez migrant?w na po?udnie od przej?cia granicznego w Ku?nicy. Sytuacja zosta?a opanowana. pic.twitter.com/iJNvufd524— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 8, 2021
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