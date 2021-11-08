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05 ноября 2021

Тюменцам предлагают сжечь мужской SPA-салон за 30 млн рублей. Он находится в здании многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, пламя, огонь, лесной пожар, дерево
Клиентам мужского SPA-салоне эротического массажа в Тюмени предлагают сжечь заведение, заплатив за это 30 млн рублей Фото:

Посетителям мужского SPA-салона эротического массажа, находящегося в центре Тюмени по адресу Кирова, 25, предлагают сжечь заведение, заплатив за это 30 млн рублей. Соответствующая услуга под названием «Пожар на Сицилии» заявлена в прейскуранте дополнительных услуг, опубликованном на официальном сайте салона. При этом, заведение располагается в жилом многоквартирном доме.

«Дополнительные услуги для создания своей атмосферы: „Пожар на Сицилии“ — сжечь заведение. Стоимость — 30 млн рублей», — указано на официальном сайте SPA-салона.

Администратор заведения, представившаяся Анной, в телефонном разговоре с журналистами агентства заявила, что предложение является шуткой. «Это черный юмор. Вы просто его не понимаете. Люди, у которых есть 30 млн рублей, не сидят и не читают прейскуранты стоимости услуг на сайтах мужских SPA-салонов. У них на это нет времени. Они ведут себя адекватно», — заявила она в беседе с агентством.

В региональное управление МЧС по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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