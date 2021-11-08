Клиентам мужского SPA-салоне эротического массажа в Тюмени предлагают сжечь заведение, заплатив за это 30 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посетителям мужского SPA-салона эротического массажа, находящегося в центре Тюмени по адресу Кирова, 25, предлагают сжечь заведение, заплатив за это 30 млн рублей. Соответствующая услуга под названием «Пожар на Сицилии» заявлена в прейскуранте дополнительных услуг, опубликованном на официальном сайте салона. При этом, заведение располагается в жилом многоквартирном доме.

«Дополнительные услуги для создания своей атмосферы: „Пожар на Сицилии“ — сжечь заведение. Стоимость — 30 млн рублей», — указано на официальном сайте SPA-салона.

Администратор заведения, представившаяся Анной, в телефонном разговоре с журналистами агентства заявила, что предложение является шуткой. «Это черный юмор. Вы просто его не понимаете. Люди, у которых есть 30 млн рублей, не сидят и не читают прейскуранты стоимости услуг на сайтах мужских SPA-салонов. У них на это нет времени. Они ведут себя адекватно», — заявила она в беседе с агентством.

В региональное управление МЧС по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.