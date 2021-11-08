Экономист предрек России проблемы из-за дорогого газа в Европе

Из-за высоких цен на газ в Европе себестоимость некоторых производимых там товаров может вырасти, что прямым образом отразится на России, куда они поступают уже по повышенной стоимости. Такого мнения придерживается экономист, сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.
«Завышенные цены на газ ударяют по России двумя способами. Один — это длительность высоких цен, когда потребители будут искать замену газу. Второй — в Европе увеличивается себестоимость продукции из-за дорогого газа, и это несет в Россию дополнительную инфляцию из-за более дорогих товаров», — отметила специалист в разговоре с изданием «
При этом, по ее словам, российские власти не заинтересованы в высоких ценах на газ, ведь другие страны могут найти, как его заместить другим источником топлива, отмечает RT. По прогнозу экономиста, цены на газ не снизятся до значений лета 2021 года, но произойдет стабилизация до 500 долларов США за тысячу кубов.
В данный момент в европейских странах наблюдается энергетический кризис. Цены на газ продолжают расти. Некоторые страны в этом обвиняют Россию (например, США), другие, напротив, защищают ее. В числе последних — Болгария.
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