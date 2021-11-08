Врач предупредил об опасности многократной вакцинации от COVID

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Вакцинация иностранцев от коронавирусной инфекции. Челябинск, укол, прививка, шприц, вакцинация, коронавирус, covid, ковид, спутник лайт
Перед повторной вакцинацией лучше сдать анализ на антитела, уточнил терапевт Фото:
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Коронавирус COVID-19

Многократная вакцинация не спасет россиян от коронавируса. Об этом предупредил доктор медицинских наук, врач-терапевт Роман Горенков.

«Прививаться по 5-6 раз за короткий промежуток времени — неправильно. Избыточная вакцинация вредна, потому что если сделать много прививок, антитела перестают вырабатываться», — отметил специалист в разговоре с изданием «Ридус».

Доктор убежден, что если в повторной вакцинации есть необходимость, сначала нужно получить результаты анализов с количеством антител в организме. Однако не нужно придумывать собственные схемы, когда в стране медики уже признали лучшие варианты вакцинации. Горенков дополнил, что согласно правилам, проводить ревакцинацию необходимо через полгода — «не раньше и не позже».

Ранее стало известно, что губернатор ХМАО Наталья Комарова шесть раз сделала прививку от коронавирусной инфекции. Она использовала двухкомпонентную вакцину «Спутник V», для максимального эффекта которой препарат нужно делать два раза. Между вакцинами должен быть перерыв три недели. Таким образом, полноценно привиться три раза — значит, поставить компоненты «Спутник V» в сумме шесть раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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