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Губернатор ХМАО заявила, что шесть раз привилась от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторы на семинаре-совещании по подготовке заседания президиума Госсовета РФ. Москва, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова участвует в эксперименте Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова третий раз привилась двухкомпонентной вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом глава региона заявила во время закрытой встречи с депутатами думы Урая, рассказал URA.RU депутат Леонард Насибуллин.

«Лично я сделала шесть прививок. Я поставила „Спутник V“. Ко мне личных претензий не может быть. Я лично — со всеми. Думаю, все обойдется», — сказала Комарова во время встречи.

Кроме того, отвечая на вопрос депутатов о личном отношении к локдауну в регионе, глава региона заявила, что личного отношения к ограничению не имеет, а решения принимает на основании рекомендации главного санитарного врача. «Не могу позволять себе выражение „нравится — не нравится“. У меня выбора нет, я должностное лицо, которое обязано создать условия по выполнению тех решений, которые принимают специалисты», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что Комарова ревакцинировалась от коронавируса. Тогда глава региона второй раз прошла вакцинацию «Спутником V».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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