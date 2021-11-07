Губернатор ХМАО заявила, что шесть раз привилась от коронавируса

Губернатор ХМАО Наталья Комарова участвует в эксперименте Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова третий раз привилась двухкомпонентной вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом глава региона заявила во время закрытой встречи с депутатами думы Урая, рассказал URA.RU депутат Леонард Насибуллин.

«Лично я сделала шесть прививок. Я поставила „Спутник V“. Ко мне личных претензий не может быть. Я лично — со всеми. Думаю, все обойдется», — сказала Комарова во время встречи.

Кроме того, отвечая на вопрос депутатов о личном отношении к локдауну в регионе, глава региона заявила, что личного отношения к ограничению не имеет, а решения принимает на основании рекомендации главного санитарного врача. «Не могу позволять себе выражение „нравится — не нравится“. У меня выбора нет, я должностное лицо, которое обязано создать условия по выполнению тех решений, которые принимают специалисты», — заключила Комарова.

Ранее URA.RU писало, что Комарова ревакцинировалась от коронавируса. Тогда глава региона второй раз прошла вакцинацию «Спутником V».