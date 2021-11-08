Соцсети негодуют из-за предложения Грефа самим копить на пенсии. «А что такое сбережения?»

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Поездка Натальи Котовой по объектам строительства городской среды Курчатовского района. Челябинск, пенсионер, котова наталья
Комментаторы придумали кое-что получше пенсионной реформы Фото:
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Пенсионная реформа в России

Пользователи соцсетей с негодованием и злостью отнеслись к предложению главы Сбербанка Германа Греф накопить россиянам на пенсию самостоятельно, а государство будет им в этом помогать. Одни искренне не понимают, что такое сбережения, другие — желают Грефу самому накопить на пенсию.

Ранее Греф высказался о том, что в России нужно провести реформу пенсионного законодательства. Налоговые стимулы в данной ситуации тоже необходимы, уточняет телеканал 360. Согласно этой инициативе, негосударственные фонды будут предлагать гражданам конкурентные программы. Кроме того, в этом вопросе необходимо софинансирование государства, приводит его слова Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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