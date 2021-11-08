Пользователи соцсетей с негодованием и злостью отнеслись к предложению главы Сбербанка Германа Греф накопить россиянам на пенсию самостоятельно, а государство будет им в этом помогать. Одни искренне не понимают, что такое сбережения, другие — желают Грефу самому накопить на пенсию.
Ранее Греф высказался о том, что в России нужно провести реформу пенсионного законодательства. Налоговые стимулы в данной ситуации тоже необходимы, уточняет телеканал 360. Согласно этой инициативе, негосударственные фонды будут предлагать гражданам конкурентные программы. Кроме того, в этом вопросе необходимо софинансирование государства, приводит его слова Nation News.
Юрий Кубарев жалуется, что глава Сбербанка его достал. Также он назвал Грефа «сетрвятником», что бы это ни значило
Скриншот с соцсети Twitter
Кое-кто считает, что с доходами у высокопоставленных лиц все хорошо. Чего не скажешь об остальных
Скриншот с соцсети Twitter
Пользователи обвиняют главу кредитной организации в нечестности
Скриншот с соцсети Twitter
Комментаторы не знают, что такое сбережения
Скриншот с соцсети Twitter
Пользователи нашли лучший способ копить на пенсии
Скриншот с соцсети Twitter
Виктор Макаров боится, что его кто-то ограбит
Скриншот с соцсети Twitter
Ольга пожаловалась, что пенсионная реформа в России не привела ни к чему хорошему
Скриншот с сайта URA.RU
Читатели не доверяют Грефу
Скриншот с сайта URA.RU
…и желают ему такой же судьбы
Скриншот с сайта URA.RU
Комментаторы уже придумали вариант, который может стать лучше пенсионной реформы