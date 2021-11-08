Соцсети негодуют из-за предложения Грефа самим копить на пенсии. «А что такое сбережения?»

08 ноября 2021 в 21:54 Размер текста - 17 +

Комментаторы придумали кое-что получше пенсионной реформы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Пользователи соцсетей с негодованием и злостью отнеслись к предложению главы Сбербанка Германа Греф накопить россиянам на пенсию самостоятельно, а государство будет им в этом помогать. Одни искренне не понимают, что такое сбережения, другие — желают Грефу самому накопить на пенсию. Ранее Греф высказался о том, что в России нужно провести реформу пенсионного законодательства. Налоговые стимулы в данной ситуации тоже необходимы, уточняет телеканал 360. Согласно этой инициативе, негосударственные фонды будут предлагать гражданам конкурентные программы. Кроме того, в этом вопросе необходимо софинансирование государства, приводит его слова Nation News. Юрий Кубарев жалуется, что глава Сбербанка его достал. Также он назвал Грефа «сетрвятником», что бы это ни значило Скриншот с соцсети Twitter Кое-кто считает, что с доходами у высокопоставленных лиц все хорошо. Чего не скажешь об остальных Скриншот с соцсети Twitter Пользователи обвиняют главу кредитной организации в нечестности Скриншот с соцсети Twitter Комментаторы не знают, что такое сбережения Скриншот с соцсети Twitter Пользователи нашли лучший способ копить на пенсии Скриншот с соцсети Twitter Виктор Макаров боится, что его кто-то ограбит Скриншот с соцсети Twitter Ольга пожаловалась, что пенсионная реформа в России не привела ни к чему хорошему Скриншот с сайта URA.RU Читатели не доверяют Грефу Скриншот с сайта URA.RU …и желают ему такой же судьбы Скриншот с сайта URA.RU Комментаторы уже придумали вариант, который может стать лучше пенсионной реформы Скриншот с сайта URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.