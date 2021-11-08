08 ноября 2021

«Госуслуги» оправдались за аннулирование QR-кодов

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Причину проблемы на «Госуслугах» объяснил глава Минцифры Максим Шадаев Фото:
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Коронавирус COVID-19

Портал «Госуслуги» разослал письмо пользователям, объясняясь за обнуление QR-кодов о вакцинации и перенесенном заболевании. Сообщением поделились читатели URA.RU.

«Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября вводится единая форма сертификата. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить. На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошел сбой», — указано в сообщении, написанным главой Минцифры РФ Максимом Шадаевым.

Министр пояснил, что проблема возникла у 300 тысяч человек. Ее смогли исправить за 4 часа.

Обнуление QR-кодов у россиян произошло 8 ноября утром. У людей резко изменился срок их действия в два раза — с года до полугода. Из-за этого у людей возникли проблемы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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