«Госуслуги» оправдались за аннулирование QR-кодов

Портал «Госуслуги» разослал письмо пользователям, объясняясь за обнуление QR-кодов о вакцинации и перенесенном заболевании. Сообщением поделились читатели URA.RU.
«Минздрав 22 октября утвердил приказ: к 8 ноября вводится единая форма сертификата. Уже выпущенные сертификаты нужно было оперативно обновить. На разработку, внедрение и тестирование у нас было мало времени, поэтому и произошел сбой», — указано в сообщении, написанным главой Минцифры РФ Максимом Шадаевым.
Министр пояснил, что проблема возникла у 300 тысяч человек. Ее смогли исправить за 4 часа.
Обнуление QR-кодов у россиян произошло 8 ноября утром. У людей резко изменился срок их действия в два раза — с года до полугода. Из-за этого у людей возникли проблемы.
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