Новый депутат ужаснулся тем, что происходит в Госдуме

Делягин признался, что его пугает в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экономист Михаил Делягин, недавно ставший депутатом Госдумы, поделился своим опытом присутствия на обсуждении бюджета. Он признался, что его пугает отношение депутатов к работе.

Делягина, в частности, возмутили некорректные заявления председателя комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, депутата от «Единой России». Он, как отмечает экономист, манипулировал цифрами и сравнивал бюджет статистики за восемь месяцев 2021 года с планируемой статистикой за 12 месяцев в следующем году, из чего докладчик сделал вывод про экономический рост.

«Меня пугает абсолютная солидарность с этим зала. Одно дело, если это партийная солидарность, и, что бы ни говорил единоросс, нужно сидеть и аплодировать. Но здесь что-то другое. Я единственный человек, который обратил на это внимание. И я выступаю с трибуны, я вижу глаза людей, которые передо мной сидят. Я увидел, что некоторые люди из „Единой России“ впервые только с моих слов обратили на это внимание. А когда товарищ Макаров им таблички показывал, все было нормально», — рассказал Делягин в разговоре с «Царьградом».

Ранее также сообщалось, что депутата «Единой России» Евгения Марченко, который не поддержал бюджет, исключили из ЕР и планируют выгнать из думской фракции, такое решение принял президиум Генсовета партии. Ни одному депутату недопустимо голосовать против одобренного фракцией бюджета России, основанного на поручениях президента Владимира Путина и миллионах наказах избирателей, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Основанием стала рекомендация комиссии партии по этике, передает Nation News. Марченко отказался голосовать за принятие нового федерального бюджета на 2022—2024 годы, пишет RT. До этого лидер ЕР Дмитрий Медведев поручал депутатам единогласно поддержать новый бюджет.