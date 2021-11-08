В Госдуме призвали протестировать россиян на антитела к COVID

Россиян необходимо проверить на наличие иммунитета к коронавирусу. Об этом заявил врач-иммунолог, кандидат медицинских наук, депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов.
Он полагает, что прояснить ситуацию можно с помощью тестирования на наличие антител к COVID. «Можно не всех массово проверять. Есть определенные научные методы, как можно определить уровень иммунитета в популяции. Для этого надо взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование. Таким образом мы сможем понять реальный популяционный иммунитет в регионах России и понять, где и какие „антиковидные“ ограничения сработали», — заявил Леонов в эфире радио Sputnik.
По словам депутата, это необходимо сделать, так как многие сертификаты о вакцинации в России поддельные. Кроме того, по его словам, есть большое количество людей, которые переболели не в больницах и не сдавали тест на инфекцию.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила URA.RU, что до конца года будет привито около 70% граждан. По данным от 4 ноября, общий коллективный иммунитет среди тех, кто должен быть привит, составляет 39%.
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