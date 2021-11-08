В ЯНАО ФСБ раскрыла преступление в «дочке» Газпрома

В Новом Уренгое начальник отдела ОАО «Севернефтегазпром» подозревается в коммерческом подкупе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) начальник отдела ОАО «Севернефтегазпром» (структура, принадлежащая ПАО «Газпром») подозревается в незаконном получении 4,4 млн рублей за оказание помощи коммерческой организации. Как сообщается на официальном сайте СКР ЯНАО, уголовные дела были возбуждены в отношении начальника отдела «дочки» «Газпрома», а также руководителя коммерческой организации, которой оказывалась помощь.

«Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела ОАО „Севернефтегазпром“, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ. По данным следствия, в 2016 году в городе Новый Уренгой начальник отдела ОАО „Севернефтегазпром“, зная о заинтересованности у руководителя коммерческой организации в заключении договора на оказание услуг с ОАО, предложил мужчине незаконно передавать ему денежные средства в качестве вознаграждения за совершение им действий в интересах коммерческой организации, входящих в его служебные полномочия», — говорится в сообщении СКР.

Преступление было выявлено РУ ФСБ России по Тюменской области. По версии следствия в период с января 2016 по май 2021 руководитель коммерческой организации передал деньги начальнику отдела «Севернефтегазпром» в размере 4,4 миллиона рублей, тем самым совершив подкуп должностного лица. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенных преступлений.