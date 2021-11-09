Иммунолог рассказал, что делать аллергикам при коронавирусе

Больным COVID аллергикам рекомендуется чаще проветривать помещение Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Аллергики, которые заболели коронавирусом, должны избегать контакта с любым аллергеном. Об этом рассказал аллерголог и иммунолог Владимир Болибок.

«Если человек болен ковидом, рекомендуется как можно чаще проветривать помещение. Обычное проветривание „выносит“ аллергены, которые в воздухе находятся, сдувает их наружу. Свежий воздух не содержит домашних аллергенов», — рассказал иммунолог в беседе с телеканалом 360.

Он утверждает, что есть три группы аллергенов. К первой относятся пищевые. В основном они сосредоточены на кухне. Вторая группа — это плесневые грибы. Их споры могут образовываться на влажных углах и стенах. К третьей группе относится домашняя пыль.

Ранее аллерголог-иммунолог Алла Рыжик предупредила, что холод может стать триггером при наличии признаков хронического аллергического воспаления. Также аллергологи выяснили, что люди, страдающие от сезонной аллергии на пыльцу, могут легче переносить COVID-19. Эпидемиологии Роспотребнадзора предположили, что из-за обильных выделений из носа и слез вирус не успевает присоединиться к рецепторам клеток дыхательных путей.