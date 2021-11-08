Пермские депутаты не дали мэрии резко повысить тариф на проезд

Проезд в Перми будет стоить меньше 37 рублей Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Из новой методики расчета тарифа на проезд в общественном транспорте Перми исключили расходы на услуги МКУ «Гортранс», которое занимается администрированием контроля за сферой перевозок. Решение принято на заседании комитета гордумы по экономическому развитию. Как рассказал URA.RU его председатель Арсен Болквадзе, это позволит не так резко поднять стоимость проезда, как изначально предлагала мэрия. То есть проезд в автобусах и трамваях в новом году будет стоить меньше заявленных ранее 37 рублей.

«Это является расходной частью для сферы пассажирских перевозок, поэтому должно повлиять в сторону снижения расчетной стоимости тарифа», — пояснил Болквадзе. Он уточнил, что пока мэрия официально не вносила предложение по тарифу, так как сначала должна быть утверждена методика его расчета, что депутаты сделают на пленарном заседании в ноябре.

Ранее увеличить с 26 до 37 рублей тариф на поездки в автобусах и трамваях Перми предложили в департаменте транспорта. Чиновники подчеркивают, что проезд в городе стоит намного меньше, чем в соседних регионах. Болквадзе отмечает, что тариф на проезд это не только экономический, но и социальный вопрос. Поэтому стоимость проезда всегда утверждается ниже экономически обоснованной.