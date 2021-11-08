08 ноября 2021
07 ноября 2021

Проблему с общественным транспортом в Тобольске решат QR-кодами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пешеходы. Тюмень, пенсионерка, общественный транспорт, прохожие, пожилая женщина, бабушка, пешеходы, пассажиры, пассажиры автобуса, пенсионеры
С помощью кода горожане перед поездкой смогут проверить не находится ли их карта в стоп-листе Фото:

На остановках общественного транспорта Тобольска развесили QR-коды. С их помощью горожане перед поездкой смогут проверить не находится ли их карта в стоп-листе, сообщили URA.RU в администрации города.

«На остановочных комплексах Тобольска появились объявления с изображением QR-кода. Теперь у каждого жителя и гостя города есть возможность проверить перед поездкой на общественном транспорте находится ли его банковская или виртуальная карта для оплаты в стоп-листе», — рассказали в мэрии.

По мнению властей, нововведение поможет избежать скандальных ситуаций, когда пассажир не может оплатить проезд. «В случае блокировки карты каждый пассажир сможет заранее позаботиться об оплате проезда с помощью другого вида оплаты», — отметили в администрации.

Ранее агентство писало, что в Тюменской области разгорелся скандал вокруг блокировки транспортных карт пенсионеров на время карантина, введенного из-за коронавируса. После отмены ограничений не все карты удалось разблокировать.

У тоболяков появилась возможность проверить, не заблокирована ли их карта
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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