На остановках общественного транспорта Тобольска развесили QR-коды. С их помощью горожане перед поездкой смогут проверить не находится ли их карта в стоп-листе, сообщили URA.RU в администрации города.
«На остановочных комплексах Тобольска появились объявления с изображением QR-кода. Теперь у каждого жителя и гостя города есть возможность проверить перед поездкой на общественном транспорте находится ли его банковская или виртуальная карта для оплаты в стоп-листе», — рассказали в мэрии.
По мнению властей, нововведение поможет избежать скандальных ситуаций, когда пассажир не может оплатить проезд. «В случае блокировки карты каждый пассажир сможет заранее позаботиться об оплате проезда с помощью другого вида оплаты», — отметили в администрации.
Ранее агентство писало, что в Тюменской области разгорелся скандал вокруг блокировки транспортных карт пенсионеров на время карантина, введенного из-за коронавируса. После отмены ограничений не все карты удалось разблокировать.
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