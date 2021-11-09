«Газпром» начал активно заполнять хранилища газа в Европе

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Таблички на здании Администрации губернатора. Пермь, газпром, газпроммежрегионгаз пермь
Объем поставок газа увеличился почти в два раза в период с 8 по 9 ноября Фото:

В последние несколько дней «Газпром» возобновил закачку газа в хранилища в Европе. Об этом говорят данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

«После периода отбора в одном из своих крупнейших хранилищ в Европе — Haidach в Австрии — „Газпром“ в период 6—7 ноября закачал в него 8,1 млн куб. м.», — пишет ТАСС со ссылкой на GIE. Возобновились поставки газа и в другие хранилища Европы.

За этот же период в хранилище Jemgum в Германии было закачано более 18 млн куб. м газа. Хранилище Rehden было пополнено примерно на 7,35 млн куб. м.

Сообщается, что в период с 8 по 9 ноября газовые поставки по трубопроводу Ямал — Европа выросли почти в два раза. 8 ноября объем поставок составлял около 360 тысяч куб. м. в час, позднее цифра возросла до 860 тысяч куб. м. в час, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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