Управляющая компания ЯНАО брала деньги за невыполненную работу

Управляющая компания 7 месяцев начисляла плату за неоказанные услуги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В поселке Приозерный Надымского района ЯНАО управляющая организация включала в платежки услуги по содержанию и ремонту домов. Как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, работы при этом не выполнялись.

«Надымская городская прокуратура проверила соблюдение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при начислении платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома. Установлено, что вопреки требованиям закона управляющая организация на протяжении 7 месяцев производила начисление платы за не оказанные услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственникам жилых помещений двух многоквартирных домов, расположенных в п. Приозерный», — говорится в сообщении прокуратуры.

Было вынесено представление директору управляющей компании, благодаря чему был сделан перерасчет платы за содержание и ремонт. Виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.