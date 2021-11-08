В Магнитогорске (Челябинская область) к зданию одного из офисных центров прибыли неизвестные в касках с дубинками. По сообщениям сотрудников центра, из-за конфликта арендатора и рабочих они вызвали ОМОН.
«В здании центра произошел конфликт между одним из арендаторов и его рабочими. Сотрудники центра вызвали ОМОН, дабы урегулировать ситуацию», — сообщили URA.RU в офисном центре.
В социальных сетях пользователи говорят, что конфликт произошел между рабочими из Китая и их работодателем. Рабочие вышли на забастовку из-за задержек зарплаты.
Очевидцы сообщили URA.RU, что протестующие разошлись. URA.RU связалось с УМВД Магнитогорска. Там сообщили, что по данному вопросу следует обращаться в Росгвардию. В пресс-службе Росгвардии по региону обещали дать комментарий позже.
Обновлено в 14:17
«Росгвардия не была задействована в данном инциденте. У нас нет данных, кто изображен на фото», — сообщили URA.RU в Росгвардии.
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