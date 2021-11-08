08 ноября 2021

Неизвестные оцепили здание офисного центра в Магнитогорске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Несанкционированная акция сторонников оппозиции. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон
Силовики оцепили здание центра Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) к зданию одного из офисных центров прибыли неизвестные в касках с дубинками. По сообщениям сотрудников центра, из-за конфликта арендатора и рабочих они вызвали ОМОН.

«В здании центра произошел конфликт между одним из арендаторов и его рабочими. Сотрудники центра вызвали ОМОН, дабы урегулировать ситуацию», — сообщили URA.RU в офисном центре.

В социальных сетях пользователи говорят, что конфликт произошел между рабочими из Китая и их работодателем. Рабочие вышли на забастовку из-за задержек зарплаты.

Очевидцы сообщили URA.RU, что протестующие разошлись. URA.RU связалось с УМВД Магнитогорска. Там сообщили, что по данному вопросу следует обращаться в Росгвардию. В пресс-службе Росгвардии по региону обещали дать комментарий позже.

Обновлено в 14:17

«Росгвардия не была задействована в данном инциденте. У нас нет данных, кто изображен на фото», — сообщили URA.RU в Росгвардии.

Неизвестные в форме ОМОНА оцепили здание офисного центра
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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