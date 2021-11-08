08 ноября 2021
07 ноября 2021

Пермская полиция возбудила дела о подделке QR-кодов

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Клипарт с QR-кодами. Пермь, qr-код
В Перми начали подделывать QR-коды Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае полиция расследует уголовные дела о подделке справок о вакцинации против коронавируса. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Пермскому краю Александр Щеглов.

«Возбуждено пять уголовных дел, связанных с документацией об отсутствии заболевания коронавирусом и вакцинации. Три дела касаются изготовления поддельных справок о вакцинации. Одно из них по факту коммерческого подкупа сотрудников медорганизаций за выдачу отрицательных ПЦР-тестов. Еще одно дело касается факта использования поддельного QR-кода», — передает telegram-канал издания «Коммерсант-Прикамье».

Ранее URA.RU рассказывало, как в России люди пытаются подделать QR-коды для посещения общественных мест. Некоторые просто фотошопят скриншот чужого результата и выдают QR-код за свой. Курганцы, например, делятся со знакомыми своими кодами и паспортными данными.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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