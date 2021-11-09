В Минэнерго придумали, как остановить рост цен на бензин

Правительство РФ намерено использовать демпферные механизмы для остановки роста цен на бензин. Об этом заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Также мы работаем по увеличению биржевых нормативов по продаже на бирже бензина и дизеля — эти нормативы уже были увеличены, и на следующий год мы их увеличим еще примерно на один процент», — приводит слова Шульгинова «Парламентская газета». Кроме того, министр сообщил о введении новых требований по опубликованию индикативных цен перед торгами.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что цена на бензин в России была бы на 10 рублей выше. По его словам, этого удается избежать благодаря демпферному механизму для автомобильного топлива.
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