От разбоев и грабежей застрахуют 3000 чиновников ХМАО

Закупку разместил департамент госзаказа округа Фото: Александр Кулаковский

В ХМАО застрахуют более 3300 чиновников от целого ряда происшествий, в том числе от разбойных нападений, ДТП и грабежей. Власти готовы потратить на оплату страховых взносов более 80 млн рублей из окружного бюджета. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

«Цели использования результатов услуг — обеспечение реализации государственных гарантий прохождения государственной службы государственными гражданскими служащими ХМАО-Югры. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 8 декабря в 10:00», — написано в закупочных документах.

Действовать страховка начнет с 1 января 2022 года, она рассчитана на год. Среди страховых случаев указаны ранения, увечья, перенесенные профессиональные и хронические заболевания, приведшие к утрате трудоспособности, инвалидности или смерти, а также повреждение или утрата имущества в результате разбойных нападений и краж.

Указано, что страховые выплаты будут назначаться в том случае, если пострадавший в момент происшествия находился на работе, либо возвращался с нее или следовал к месту исполнения трудовых обязанностей. По данным документа, застрахованы будут 3 363 госслужащих. Это сотрудники профильных окружных департаментов и аппарата губернатора. В документах предусмотрены и исключения. Так, чиновники не получат страховку при потере трудоспособности при заражении заболеваниями, передающимися половым путем или в случае самоубийства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО потратят миллионы бюджетных денег на страховку чиновников. Работники аппарата губернатора смогут получать медпомощь не только в муниципальных, но и в частных клиниках ЯНАО и других областей России, включая Крым и курорты Краснодарского края и Кавказа.