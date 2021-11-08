Власти города в ЯНАО оправдались за отсутствие роддома

Роды в Лабытнанги принимают только в экстренных случаях Фото: Илья Московец © URA.RU

Организация медицинской помощи в городе Лабытнанги (ЯНАО) является компетенцией окружного департамента здравоохранения и не зависит от городских властей. Об этом представители мэрии заявили, комментируя запись в социальных сетях о временном отсутствии в городе роддома.

«Больница не является муниципальным учреждением, и вопросы организации медицинской помощи не в компетенции администрации города. Переадресуем вопрос в департамент здравоохранения округа», — сообщили в администрации Лабытнанги в ответ на пост одного из местных жителей, которому пришлось везти жену с ребенком после родов в Салехарде.

Таким образом в мэрии отреагировали на слова мужчины, что «орущие динозавры конечно круто, но не иметь собственного роддома в городе это полное дно». Горожанин поблагодарил работников переправы, что разрешили подъехать к самому причалу катера на воздушной подушке, перевозившего пассажиров, «а то бы с младенцем на руках чапать пришлось с километр».

Горожане с позицией мэрии не согласились, пояснив, что роддом не работает уже как минимум с 2019 года и за это время вопросы можно было решить. «В бюджете города запланировано содержание здравоохранения в городе, да и на каждого гражданина города выделяются приличные суммы», — написала Любовь Данилова.

В окружном департаменте здравоохранения попросили граждан проявить понимание в связи с временными трудностями. «В настоящее время в родильном отделении горбольницы проводятся ремонтные работы. На плановые роды все беременные женщины направляются в ПЦ г. Салехарда заблаговременно. В случае экстренных ситуаций родоразрешение проводится в резервном операционном зале Лабытнангской горбольницы», — сообщили представители ведомства.