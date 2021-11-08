Предприниматель выиграла тендеры на три миллиона рублей, но решила похитить часть денег, оставив без воды целый поселок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предприниматель из Заводоуковска получила деньги из бюджета на обслуживание павильона питьевой воды в одном из поселков Тюменской области, но не стала выполнять работу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Теперь женщину ждет суд за мошенничество.

«Предпринимательница должна была выполнить работы по ремонту и содержанию павильонов подготовки питьевой воды, расположенных на территории Заводоуковского городского округа, в том числе — в поселке Урожайный. На основании подложных документов женщина незаконно получила из бюджета около 160 тысяч рублей за обслуживание павильона, хотя он фактически не работал», — рассказали URA.RU в прокуратуре Тюменской области.

Факт хищения вскрыли полицейские. Оказалось, что бизнес-леди успела получить целых три подряда от властей: один в 2019 году, и еще два — в 2020-м. Сейчас в отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

По данным источника URA.RU в администрации Заводоуковска, речь идет об индивидуальном предпринимателе Елене Матвеевой. В 2020 году она выиграла два тендера на ремонт и содержание павильонов подготовки питьевой воды. Общая сумма по двум договорам — более трех миллионов рублей.