08 ноября 2021

Юные вандалы разрисовали в ЯНАО городскую стену памяти. Видео

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Парк Победы Курган, стенд с фото участников вов
Дети рисуют рожицы на фотографиях героев ВОВ (архивное фото) Фото:

Юные хулиганы на площади Воинской Славы в Губкинском (ЯНАО) разрисовали стену с фотографиями героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр города Андрей Гаранин, опубликовав в своем Telegram-канале видео.

«Очень жаль, что в нашем городе возможно такое! Это значит, что мы, взрослые, все вместе где-то недоработали. Сколько бы камер мы не поставили на площадь, как бы не защищали память, ответственность за воспитание наших детей лежит только на нас», — написал Андрей Гаранин. Глава города просит родителей обращать внимание на своих детей и обещает, что найдут виновников и примут законные меры по отношению к ним.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вандалы разворовывают железную дорогу, которая была проложена к 501-му сталинскому лагерю. Данную дорогу писатель Александр Солженицын описывал в романе «Архипелаг ГУЛАГ».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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