Дети рисуют рожицы на фотографиях героев ВОВ (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Юные хулиганы на площади Воинской Славы в Губкинском (ЯНАО) разрисовали стену с фотографиями героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщил мэр города Андрей Гаранин, опубликовав в своем Telegram-канале видео.

«Очень жаль, что в нашем городе возможно такое! Это значит, что мы, взрослые, все вместе где-то недоработали. Сколько бы камер мы не поставили на площадь, как бы не защищали память, ответственность за воспитание наших детей лежит только на нас», — написал Андрей Гаранин. Глава города просит родителей обращать внимание на своих детей и обещает, что найдут виновников и примут законные меры по отношению к ним.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО вандалы разворовывают железную дорогу, которая была проложена к 501-му сталинскому лагерю. Данную дорогу писатель Александр Солженицын описывал в романе «Архипелаг ГУЛАГ».